ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

УЗ призначить вісім додаткових приміських поїздів з 26 липня: список

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 23 липня 2021 22:04
УЗ призначить вісім додаткових приміських поїздів з 26 липня: список Фото: Укрзалізниця з 26 липня запустить додаткові приміські поїзди (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 26 липня, регіональна філія "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" запускає додаткові електропоїзди. Транспорт курсуватиме щоденно, окрім вихідних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

З 26 липня, з Київської області курсуватимуть 8 додаткових електропоїздів до станцій Яготин, Баришівка та Гребінка.

  • електропоїзд № 6831 Яготин – Київ (Дарниця) - 04:23 - 06:16;
  • електропоїзд № 6832 Київ (Дарниця) – Баришівка - 06.35 - 07:19;
  • електропоїзд № 6833 Баришівка – Київ-Волинський - 07:43 - 09:23;
  • електропоїзд № 6814 Київ-Волинський – Баришівка - 14:38 - 16:29;
  • електропоїзд № 6835 Баришівка – Київ (платформа Північна) - 16:44 - 18:08;
  • електропоїзд № 6834 Київ (платформа Північна) – Баришівка 18:18 - 19:51;
  • електропоїзд № 6837 Баришівка – Київ (платформа Північна) - 20:03 - 21:17;
  • електропоїзд 6836 Київ (платформа Північна) – 21:27 - 23:45.

"Також подовжено маршрут електропоїзда № 6822, який курсуватиме у сполученні Київ (платформа Північна) – Гребінка, та електропоїзда № 6803, який курсуватиме у сполученні Гребінка – Київ (платформа Північна)", - відзначає пресслужба "Укрзалізниц".

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця поезд
NEWS
Зеленський підписав санкції проти російського інтернет-магазину та його керівництва
Зеленський підписав санкції проти російського інтернет-магазину та його керівництва
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"