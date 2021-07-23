УЗ призначить вісім додаткових приміських поїздів з 26 липня: список
Фото: Укрзалізниця з 26 липня запустить додаткові приміські поїзди (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Починаючи з 26 липня, регіональна філія "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" запускає додаткові електропоїзди. Транспорт курсуватиме щоденно, окрім вихідних.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
З 26 липня, з Київської області курсуватимуть 8 додаткових електропоїздів до станцій Яготин, Баришівка та Гребінка.
- електропоїзд № 6831 Яготин – Київ (Дарниця) - 04:23 - 06:16;
- електропоїзд № 6832 Київ (Дарниця) – Баришівка - 06.35 - 07:19;
- електропоїзд № 6833 Баришівка – Київ-Волинський - 07:43 - 09:23;
- електропоїзд № 6814 Київ-Волинський – Баришівка - 14:38 - 16:29;
- електропоїзд № 6835 Баришівка – Київ (платформа Північна) - 16:44 - 18:08;
- електропоїзд № 6834 Київ (платформа Північна) – Баришівка 18:18 - 19:51;
- електропоїзд № 6837 Баришівка – Київ (платформа Північна) - 20:03 - 21:17;
- електропоїзд 6836 Київ (платформа Північна) – 21:27 - 23:45.
"Також подовжено маршрут електропоїзда № 6822, який курсуватиме у сполученні Київ (платформа Північна) – Гребінка, та електропоїзда № 6803, який курсуватиме у сполученні Гребінка – Київ (платформа Північна)", - відзначає пресслужба "Укрзалізниц".