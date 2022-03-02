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УЗ призначила декілька нових потягів для евакуації: міста та розклад

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Україна, Середа 02 березня 2022 11:30
УЗ призначила декілька нових потягів для евакуації: міста та розклад Фото: "Укрзалізниця" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Станом на середу, 2 березня, УЗ призначає додаткові евакуаційні рейси. Потяги відправляться до Тернополя, Львова, Трускавця, Києва, Ужгорода з Харкова, Дніпра, Запоріжжя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Зокрема, з Харкова до Тернополя вирушить двоповерховий поїзд Skoda City Elephant. Відправка потяга з Південного вокзалу ("Харків-Пасажирський") о 14:30. Ще один евакуаційний швидкісний експрес "Харків - Львів" заплановано на 17:00", - йдеться в повідомленні.

Також на 2 березня "Укрзалізниця" призначає такі евакуаційні поїзди:

  • "Дніпро - Львів" 10:30
  • "Дніпро - Київ" 14:00
  • "Дніпро - Трускавець" 14:20
  • "Запоріжжя - Львів" 09:30
  • "Запоріжжя - Київ" 10:50
  • "Запоріжжя - Ужгород" 14:45

"Посадка в дизель-потяги відбуватиметься в порядку живої черги. Перевага надаватиметься жінкам, дітям та людям похилого віку", - зазначили в прес-службі.

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" з європейськими партнерами організували пункти прийому міжнародної гуманітарної допомоги в Перемишлі та Славкові (Польща).

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