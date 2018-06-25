УЗ призначила 11 додаткових поїздів до Дня Конституції

Також призначені додаткові рейси для трьох графікових поїздів

"Укрзалізниця" призначила 11 додаткових поїздів для подорожей під час святкових вихідних з нагоди Дня Конституції України. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі "Укрзалізниці"

Зазначається, що також призначені додаткові рейси для трьох графікових поїздів. Загалом упродовж вихідних днів (28 червня - 1 липня) буде здійснено 57 додаткових рейсів.

Додаткові поїзди до Дня Конституції

Поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 08:03, прибуття до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дати о 11:58 та прибуватиме до столиці о 21:46. Поїзд № 197/198 Київ - Ковель вирушить у рейси 25 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53. Поїзд № 249 Київ - Івано-Франківськ з Києва вирушить у рейс 28 червня о 15:21 та прибуття до Івано-Франківська о 04:58. У зворотному напрямку відправлення з Івано-Франківська 1 липня о 20:57 та прибуття до Києва о 10:28. Поїзд № 177 Київ - Хмельницький курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 06:06 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43. Поїзд № 162/161 Миколаїв - Київ здійснить рейс 2 липня. Відправлення з Миколаєва о 21:37 та прибуття до Києва о 13:14. Поїзд № 205/206 Київ - Миколаїв курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 06:22 та прибуття до Миколаєва о 16:51. Зворотно відправлення о 10:12 та прибуття до Києва о 20:49. Поїзд № 179 Київ - Дніпро вирушить у рейс 1 липня. Відправлення з Києва о 08:50 та прибуття до Дніпра о 13:14. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:46 та прибуде до Києва о 22:28. Поїзд № 201 Дніпро - Київ вирушить 27 червня о 01:48 з Дніпра та прибуде в Київ о 12:00. У зворотному напрямку 2 липня поїзд вирушить з Києва о 14:46 та прибуде до Дніпра о 01:10. Поїзд № 780/779 Вінниця - Суми курсуватиме 27, 28, 29, 30 червня, 1, 2 липня. Відправлення з Вінниці о 13:43, прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку відправлення о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08. Поїзд № 231/209 Івано-Франківськ - Дніпро вирушить 28 червня о 15:42 з Івано-Франківська та о 12:34 прибуде до Дніпра. 29 червня о 16:30 поїзд відправиться у зворотному напрямку. Прибуття до Івано-Франківська о 14:32. Поїзд № 168 Львів - Одеса здійснить рейси 27, 29 червня та 1 липня. Відправлення зі Львова о 09:15 та прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:04 та прибуватиме до Львова о 21:05.

Додаткові рейси графікових поїздів

Поїзд № 92 Костянтинівка - Одеса здійснить додаткові рейси 27, 29 червня та 1 липня, зворотно 28 та 30 червня та 2 липня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30, прибуття до Одеси о 08:04. З Одеси поїзд вирушить о 13:28 та прибуде до Костянтинівки о 05:40. Поїзд № 736 Київ - Запоріжжя вирушить 30 червня з Києва о 14:47 та о 21:58 прибуде до Запоріжжя. У зворотному напрямку: відправлення о 22:58 та прибуття до Києва о 06:10. Поїзд № 787 Харків - Костянтинівка в додаткові рейси вирушить 27 та 30 червня. Відправлення з Харкова о 19:03 та прибуття до Костянтинівки о 23:30. Із Костянтинівки поїзд вирушить 27, 28 червня та 1 липня о 05:00, прибуде до Харкова о 09:50.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з нагоди Дня Конституції України "Укрзалізниця" призначила 7 додаткових поїздів.