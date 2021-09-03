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УЗ купила дизпаливо в порту Роттердама з доплатою за доставку в Україну

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Київ, П'ятниця 03 вересня 2021 10:28
УЗ купила дизпаливо в порту Роттердама з доплатою за доставку в Україну Фото: УЗ купила дизпаливо в порту Роттердама з доплатою за доставку в Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Компанії "Торум" (входить до групи "Трейд Коммодити") і "Альянс Енерго Трейд" поставлять державній "Укрзалізниці" 15 тис. тонн дизельного палива за ціною котирувань в порту Роттердам (Нідерланди) плюс від 51 до 68 доларів за тонну на доставку його в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати аукціонів в системі ProZorro.

"Торум" виграв тендери на 12 тис. тонн з розрахунковою ціною від 26 774 до 27 230 грн/тонна. "Альянс Енерго Трейд" виграла тендер на 3 тис. тонн до 26 774 грн/тонна.

За розрахунками видання enkorr, так звана фіксована "брудна" маржа постачальників, яка в подальшому автоматично приплюсовуватиметься до котирувань ДТ в порту Роттердам, складе у "Торум" 51,3-68,2 доларів/тонна, у "Альянс Енерго Трейд" - 51,3 доларів/тонна.

Нагадаємо, в серпні "Укрзалізниця" придбала дизельне паливо у Кременчуцького НПЗ за ціною в порту Роттердам плюс 50 доларів на тонні.

НАК "Нафтогаз України" влітку 2021 року продав український бензин зі свого Шебелинського НПЗ за ціною Роттердам плюс 23 доларів на тонні.

"Дизельна" формула є ідентичною до формули на вугілля "Роттердам+", яка діяла з 2016 по 2019 рік. Обидві вони засновані на котируваннях палива в порту "Роттердам" плюс витрати на доставку до споживача в Україні.

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