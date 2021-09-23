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УЗ змінила рух деяких поїздів та призначила додатковий до Львова

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Четвер 23 вересня 2021 14:22
УЗ змінила рух деяких поїздів та призначила додатковий до Львова Фото: УЗ змінила рух деяких поїздів та призначила додатковий до Львова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" тимчасово змінила розклад швидкісних поїздів до Харкова. Крім того, було призначено додатковий рейс до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Так, на дільниці Полтава - Гребінка буде тимчасово скасовано курсування потяга № 724/723 Київ - Харків - Київ.

Потяг не буде курсувати у даному напрямку відправленням із Києва в Харків 27-30 вересня, а також 1, 4 та 5 жовтня.

Причиною тому є планові колійні роботи.

Натомість буде призначено курсування іншого потяга № 720/719 Київ - Харків - Київ.

Він відправлятиметься з Києва 27-30 вересня та 1 та 4 жовтня, а з Харкова 28-30 вересня, 1, 2 та 5 жовтня - відповідно.

Крім того, УЗ призначила додатковий рейс Інтерсіті+ № 743/744 Дарниця - Львів - Дарниця.

Він вирушить з Дарниці 25 вересня, а зі Львова 26 вересня.

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Укрзалізниця
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