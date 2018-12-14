УЗ не буде заручником схем при купівлі пального, - Кравцов

Фото: Євген Кравцов (РБК-Україна)

Кравцов доручив провести службове розслідування дій посадовців УЗ на предмет зловживань

В.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов заявив, що за останній рік компанії вдалося здійснити ряд кроків, які не дозволили робити УЗ заручником змов та схем у питанні закупівлі пального. Про це йдеться у повідомленні прес-служби УЗ.

В УЗ наголосили, що сформовану під час останніх торгів на Prozorro ціну за 32 тисячі тонн дизельного палива буде знижено. Зокрема, під час підписання договорів в офіційних листах про це повідомили переможці торгів. Крім того, така можливість передбачена законом України "Про публічні закупівлі" та Договором поставки, який використовується при постачанні дизельного палива.

Як повідомляється, 12 грудня 2018 року за результатами торгів у системі ProZorro було визначено переможців трьох тендерів на закупівлю 32 тис. тонн дизпального для УЗ із застосуванням формульного розрахунку його вартості. Переможцями стали ТОВ "Анвітрейд" (на 12 тис. тонн), ТОВ "Фірма Фідея" (на 10 тис. тонн) і ТОВ "Торговий дім "Сокар Україна" (на 10 тис. тонн). Самі ж тендери на закупівлю пального були оголошені ще 19 жовтня цього року і учасники мали надати свої пропозиції до 20 листопада.

"Очікувана вартість при цьому була встановлена на рівні 34,8 тисячі грн за тонну, що цілком відповідало тодішньому рівню ринкових цін. Коли ціни почали знижуватися, "Укрзалізниця" також знижувала очікувану вартість. Останній раз це відбулося 15 листопада 2018 року, коли ціну встановили на рівні 32,5 тисяч грн за тонну з тим, щоб продовжити аналізувати динаміку цін і встановити остаточну ціну ближче до дати тендеру. Втім, 15 листопада, в останній день подання скарг, процедура була оскаржена в АМКУ. Законодавство України забороняє вносити зміни до тендерної документації під час оскарження. Розгляд скарги відбувся 30 листопада 2018 року, її не було задоволено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для уникнення ймовірності подання наступних скарг, УЗ більше не переносила дату подання пропозицій та не вносила жодних змін. Разом з тим, очікувалось, що під час аукціонів учасники знижуватимуть ціну до актуального ринкового рівня.

Керівник УЗ Євген Кравцов, заявив, що за останній рік компанії вдалося здійснити ряд кроків, які не дозволили робити її заручником змов та схем у питанні закупівлі пального.

"Системоутворюючим для нас тут є перехід на формульне ціноутворення. Втім, компанія все одно постійно стикається зі спробами блокування чи оскарження закупівельних процедур, у тому числі і через Антимонопольний комітет, з боку недобросовісних постачальників, яких не влаштовують прозорі, зрозумілі, а головне, передбачувані правила гри...Вартість дизеля має відповідати ринковій, а якщо хтось намагатиметься діяти інакше, безпідставно накручуючи ціну, у нас завжди є право скасувати торги і оголосити нові", - наголосив Кравцов.

Крім того, він доручив провести службове розслідування дій посадовців товариства на предмет наявності порушень законодавства чи ознак зловживання.

Зазначається, що УЗ наразі є першою і єдиною держкомпанією України, яка постачає дизпальне із застосуванням формульної зміни ціни з урахуванням котирувань Platts, що дозволяє купувати дизпальне за ринковими цінами. Завдяки запровадженню формульного розрахунку вартості пального, Укрзалізниця з початку року вже зекономила на його закупівлях близько 50 млн грн.

Крім того, повідомляється, що формульне ціноутворення забезпечує законний механізм перегляду цін при зміні індексу Platts, що значно знижує ризик тиску з боку постачальників, які хочуть перегляду цін на підставі цінових довідок.

Наразі за даними відомства, УЗ - один із найбільших споживачів дизпального в Україні. Щороку компанія купує його близько 300 тис. тонн.