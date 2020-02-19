З Мінфіну звільнився один із заступників Маркарової

Ходаковський звільнився за власним бажанням
Павло Ходаковський звільнився з посади заступника міністра фінансів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram депутата ВР Олексія Гончаренка, який присутній на засіданні Кабміну.
Гончаренко зазначив, що Ходаковський звільнився за власним бажанням.
РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підписав розпорядження про звільнення першого заступника голови Фонду державного майна Дмитра Парфененка.
Також український парламент призначив нового міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля віце-прем'єр-міністром.
Відзначимо, Кабмін призначив тимчасового виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці".