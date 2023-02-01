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Вошел в десятку самых теплых. Киев установил новый климатический рекорд в январе

Фото: Киев установил новый климатический рекорд в январе (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -0,3°С, что выше климатической нормы на 2,9°С. Он вошел в десятку самых теплых с 1881 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

"Холоднее всего было 7 января, когда минимальная температура снизилась под утро до -10,0 °С, а самое теплое - 1 и 2 числа, когда максимальная температура повысилась до +13,2 °С, установив таким образом температурные рекорды. Эти дни января стали самыми теплыми за 143 года наблюдений в столице", - говорится в сообщении.

По данным климатологов, через месяц климатологи зафиксировали в Киеве 16 температурных рекордов.

"Осадков на проспекте Науки выпало лишь 19 мм или 51% климатической нормы. В январе этого года занял 20 позицию в рейтинге самых сухих", - добавили в обсерватории.

Как сообщалось, в феврале 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 3 до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.

Напомним, среднемесячная температура декабря 2022 года в Киеве составила 0,7 градусов мороза, что выше климатической нормы на 1,1 градусов.

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