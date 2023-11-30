Включим печатный станок? Какой план "Б" у Украины, если финпомощи от Запада не будет

Собеседники издания, знакомые с финансовой ситуацией, считают, что при сокращении внешнего финансирования без секвестра удастся прожить минимум первый квартал или даже полгода. А за этот период можно будет решить проблемы с финансированием. Фактически это можно будет назвать первым этапом плана "Б".

Как отмечается в материале, если вопрос финансирования решить не удастся, то придется прибегнуть ко второму этапу - урезание программ и перераспределение налогов. Если и это не поможет правительству удержаться "на плаву", придется применять крайнюю меру - "включать печатный станок". Тогда о низкой инфляции и стабильном валютном курсе придется забыть. Но такой вариант считают крайне маловероятным и чиновники, с которым общалось РБК-Украина, и экономисты.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук не видит нерешаемых вопросов. "Похоже, что все партнеры готовы продолжить сохранять финансовую поддержку Украине, однако идет дискуссия об объемах помощи. Конечно, самая сложная ситуация со США, однако и здесь скорее вопрос в том, когда и какие объемы поддержки получит Украина, а не в том, получит ли ее в принципе", - отметил Ваврищук.

По его словам, для Украины критическая сумма на следующий год - 30 млрд долларов. Это то, что необходимо, чтобы НБУ мог сохранять стабильность валютного рынка, не используя резервы. Для бюджета же необходимая сумма - более 40 млрд долларов. Если не удастся привлечь эти деньги в бюджет из внешних источников, альтернативой, по мнению Ваврищука, частично может быть увеличение покупки ОВГЗ банками, а также возобновление практики покупки ОВГЗ Национальным банком.

План "Б" в правительстве готовят на крайний случай, а пока продолжают вести переговоры с партнерами. Собеседники издания во власти уверены, что договориться с ЕС об увеличении финансирования на 2024 год все-таки удастся. Равно как и добиться позитивного результата от США, отмечается в материале.

"Печатный станок"

Украина прибегла к финансированию госбюджета 2022 года за счет необеспеченной эмиссии гривны Национальным банком после начала войны. НБУ за год выкупил гособлигации на 400 млрд гривен. Этот объем сопоставим с финансовой помощью Украине от США (450 млрд гривен).

Печать гривны стала основной причиной роста курса доллара на 50% в 2022 году и одной из причин инфляции в 26,6%.

В 2023 году от эмиссии гривны отказались, поскольку помощь от США и ЕС была стабильной. В итоге курс доллара упал на 6%, а инфляция снизилась до 5%.

По данным НБУ, объем финансовой поддержки в этом году превысит 45 млрд долларов, из которых по состоянию на конец октября получено уже более 35 млрд долларов (из них 24,3 млрд долларов кредиты).

В 2024-2025 годах официальное финансирование будет оставаться значительным, хотя и будет постепенно уменьшаться - до 38,5 и 25,0 млрд долларов соответственно.