Для збільшення держнадходжень треба зменшити податки та провести детінізацію бізнесу, - екс-прем'єр 

Якщо влада підвищить податки, бізнес піде в тінь або закриється. Влада має знайти баланс між державними інтересами та інтересами бізнесу, який сплачує податки.

"Я чув про ініціативи сьогоднішньої влади підвищити податки. Я вважаю, ці ініціативи дурні, непродумані і шкідливі для української економіки. Якщо ви вважаєте, що є десь якісь сектори, де потребують зміни податкового законодавства, покличте, будь ласка, компанії, які заробляють гроші, платять в бюджет, і ви саме з цього бюджету все фінансуєте, сядьте з ними, проведіть діалог, і в рамках діалогу визначтеся про справедливу податкову систему", - сказав Яценюк.

Він нагадав, що коли став прем’єром у 2014 році й змушений був підвищити податки через відсутність коштів у держбюджеті, це не призвело до збільшення надходжень до казни.

"Частина бізнесу пішла в тінь зразу. Частина бізнесу знайшла шляхи, як не платити. А частина бізнесу просто закрилася. Тобто, держава повинна навчитися знаходити баланс між інтересами держави і інтересами бізнесу. Тому що бізнес і є тим платником податків, бізнес - це є та корова, яку треба доїти. Але вона потребує, щоб її годували. Бо вона якщо негодована, то вона здихає", - пояснив Яценюк.

За його словами, після зменшення податкового навантаження на бізнес, ситуація змінилась - підприємці почали виходити з тіні, а надходження до бюджету - зростати.

"Ми скоротили кількість податків удвічі… Ключовий податок, який був так званий, я його назву податок на заробітну платню, це єдиний соціальний внесок, - я його скоротив у два рази. Найвища ставка була 41%, люди платили зі своєї заробітної платні, - ми його зменшили до 22. Це призвело до детінізації. Це призвело до стимулів, до того, що бізнес став більше платити зарплати, люди стали більше тратити", - розповів Яценюк.