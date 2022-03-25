Збільшення робочого часу до 60 годин на тиждень є правом, а не обов’язком роботодавця, - Мінекономіки

Законом встановлено, що нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень.

Як зазначається в коментарі, дана норма у період воєнного стану підлягає застосуванню замість положень частини першої статті 50 КЗпП, якою визначалося, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

"Варто врахувати, що збільшення на період воєнного стану нормальної тривалості робочого часу до 60 годин на тиждень є правом, а не обов’язком роботодавця", - йдеться в коментарі.

У Мінекономіки додають, що таке збільшення повинно бути обгрунтованим перш за все потребою ефективної діяльності відповідного підприємства, установи, організації в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення.

"Тарифна ставка (оклад) оплати праці встановлюється виходячи зі встановлених роботодавцем норм тривалості робочого часу, які можуть сягати 60 годин на тиждень", - зазначили в Мінекономіки.

У міністерстві також повідомили, що на період дії воєнного стану не діють норми КЗпП щодо: