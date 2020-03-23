УВЕА просить НКРЕКП розглянути методику компенсації за обмеження "зеленої" енергії

Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА) просить Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розглянути та розпочати процедуру затвердження методики компенсації виробникам електроенергії з альтернативних джерел за обмеження їх потужностей оператором. Про це йдеться у зверненні УВЕА до голови НКРЕКП, передає РБК-Україна.

В асоціації нагадали, що з листопада минулого року НЕК "Укренерго" зобов’язує виробників ВДЕ обмежувати потужності з метою балансування системи. Проте через ці обмеження виробники ВДЕ зазнають суттєвих збитків, механізм компенсації яких ще не розроблений.

"Систематичні диспетчерські обмеження вже спричинили мільйонні збитки окремим виробникам ВДЕ. За прогнозами оператора системи передачі з квітня 2020 року очікуються обмеження виробників ВДЕ у ще більших об’ємах – орієнтовно 2 ГВт", - повідомляється у зверненні.

Своєю чергою, УВЕА просить НКРЕКП розглянути підготовлені виробниками ВДЕ та профільними асоціаціями проекти змін до нормативно-правових актів для впровадження механізму компенсації вартості не відпущеної виробниками ВДЕ електроенергії за "зеленим" тарифом внаслідок виконання ними команд оператора системи передачі та розпочати процедуру затвердження такого механізму.

"Напрацьовані виробниками ВДЕ зміни до регуляторних актів мають системний характер і, при умові їх прийняття Регулятором, привели б в дію ч.5 ст.68 закону України "Про ринок електричної енергії", що передбачає повну компенсацію виробникам ВДЕ за відпущену виробникам ВДЕ електроенергію в результаті обмежень за встановленим "зеленим" тарифом або аукціонною ціною", - наголошується у зверненні.

Як писало РБК-Україна, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, екс-міністр палива та енергетики Іван Плачков зазначив, що Україна може використати досвід Німеччини щодо надання фінансової компенсації підприємствам "зеленої" енергетики за обмеження їх потужностей.

Раніше повідомлялось, що національна енергетична компанія "Укренерго" почала розробку механізмів відшкодування виробникам "зеленої" енергії коштів у зв'язку з випадками диспетчерських обмежень, 30 січня відбулось перше засідання робочої групи з цього питання.