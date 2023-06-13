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Заключенный экс-замминистра обороны рассказал о деле против него

Фото: экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Если бы Министерство обороны в первые дни полномасштабного вторжения не приложило сверхусилий для обеспечения армии всем необходимым, неизвестно, где была бы Украина сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова.

В то же время, обвинения в свой адрес Шаповалов считает политическими, поскольку они совпали по времени с громким так называемым "яичным" скандалом. Яичный скандал разразился 21 января, а с обыском к экс-чиновнику пришли 1 февраля.

"Следовательно могу предположить: мой арест, который произошел сразу после этого, имеет не только юридическую составляющую, но и политическую", - рассказал Шаповалов.

Между тем, в обвинении вообще речь не шла о закупке продовольствия для ВСУ. По его мнению, обвинению нужно было как-то отреагировать на общественный запрос "найти и наказать".

"Насколько понимаю, мое заключение должно утолить общественный запрос на борьбу с коррупцией. Мол, вот смотрите - целого замминистра посадили", - говорит Шаповалов.

Что касается обвинения от ГБР, по которому его подозревают в препятствовании деятельности ВСУ в особый период, Шаповалов убежден, что дело полностью абсурдно. Он отметил: ни следователь, ни прокурор не имеют никакого представления, в чем мог состоять его умысел препятствовать ВСУ, и как этот умысел доказать.

Как рассказал бывший замминистра, ни один некачественный образец бронежилетов или шлемов в ВСУ не попал. Поставщики, которые, кстати, все были представителями стран НАТО, сразу начали и продолжают возмещать некачественные товары либо качественными, либо деньгами. И вообще те контракты, подписание которых ему инкриминируют, он даже не подписывал.

Самое главное, считает обвиняемый, что в те дни, когда количество ВСУ с 250 тысяч выросло в несколько раз, его команде удалось обеспечить армию средствами защиты.

"Контролирующим органам, часть из которых в первые месяцы войны спешно покинула Киев, я посоветовал бы не заниматься популизмом на фоне общественного запроса "найти и наказать", - сказал Шаповалов.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина защитник экс-замминистра обороны, старший партнер адвокатского объединения Lawyers Alliance Сергей Митюрин также назвал дело против своего подзащитного абсурдным.

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