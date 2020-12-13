Зранку в Україні очікується сильний туман

В Україні зранку 13 грудня очікується ускладнення погодніх умов. Місцями очікується туман, унаслідок якого видимість може скоротитися до 200 метрів.

Про це повідомляють у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

"За інформацією УкрГідрометцентру, у південній частині до кінця доби 12 грудня, вночі та вранці 13 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на тлі погіршення погодних умов 10 грудня зафіксували майже 1,5 тисячі дорожньо-транспортних пригод. В результаті 8 людей загинули, 99 - травмувалися.

РБК-Україна також писало, що більшість прогнозів зводиться до того, що аномальні перепади температури варто очікувати, зима в Україні у 2020-2021 роках буде справжньою.