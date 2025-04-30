Воздержитесь от покупки топлива из "бочек": советы эксперта после перехода на спиртовой бензин

"С 1 мая на всех колонках должен быть бензин Е5 - с 5% биоэтанола. Рекомендации. Минимум май и июнь воздержаться от покупки "дешевого" бензина. Он вам таким потом не покажется. Точно не заправляться на "бочках" - там точно никто ничего делать не будет. Сохраняем чеки и задаем вопросы в случае возникновения каких-то отклонений по качеству", - написал Куюн.

Он отметил, что спирт гигроскопичен, натягивает воду, что со временем может привести к расслоению топлива на спирт, воду и низкооктановый бензин.

"Чтобы этого не произошло, надо зачистить резервуары на нефтебазах и АЗС, бензовозы, а также постоянно мониторить в дальнейшем, используя специальные маркеры воды. В крупных сетях эта работа продолжалась последний месяц минимум. Они выбрали вариант закупки готового продукта на европейских НПЗ. Здесь риска некачественного топлива нет. Созданы штабы оперативного реагирования на различные ситуации. То есть без внимания ни один вопрос не останется", - сообщил эксперт.

В то же время, по его словам, возникают вопросы относительно готовности эконом-сетей и периферийных игроков.

"Те чудеса ценообразования связаны в том числе и с отсутствием систем контроля качества, соответствующего оборудования и персонала. Некоторые из них выбрали тактику производства спиртового бензина на нефтебазах. Что из этого будет, не знаю. Также не знаю, как там с технолгической культурой, зачищает ли кто-то те резервуары, или полагается на русский "авось пронесет", - подытожил Куюн.

Как сообщалось ранее, лабораторные исследования обнаружили в образцах бензина с "БРСМ-Нафта" и МOTTO существенное превышение показателей серы и бензола.

"Некачественный бензин - это вред автомобилю, удар по карману и здоровью", - отметили эксперты.