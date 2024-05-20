Третий раз за день. В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31

В Украине сегодня вечером, 20 мая, объявили масштабную воздушную тревогу. Причиной этого стал взлет носителя "Кинжалов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

"Ракетная опасность по всей территории Украины!", - написали военные. Скриншот: Карта тревог (alerts.in.ua) Воздушные силы уточнили, что произошел взлет МиГ-31К из Астрахани. Третий раз за день Утром в Украине объявили первую масштабную военную тревогу. Тогда причиной стал взлет МиГ-31. Затем такое же повторилось уже днем. Воздушные силы сообщали о взлете шести носителей "Кинжалов".