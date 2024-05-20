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Третий раз за день. В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31

Украина, Понедельник 20 мая 2024 20:42
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Третий раз за день. В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31 Архивное фото: в Украине объявили масштабную тревогу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине сегодня вечером, 20 мая, объявили масштабную воздушную тревогу. Причиной этого стал взлет носителя "Кинжалов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

"Ракетная опасность по всей территории Украины!", - написали военные.

Третий раз за день. В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31

Скриншот: Карта тревог (alerts.in.ua)

Воздушные силы уточнили, что произошел взлет МиГ-31К из Астрахани.

Третий раз за день

Утром в Украине объявили первую масштабную военную тревогу. Тогда причиной стал взлет МиГ-31.

Затем такое же повторилось уже днем. Воздушные силы сообщали о взлете шести носителей "Кинжалов".

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