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Ранковий ракетний удар по Одеській області: з'явилися фото та відео

Фото: наслідки обстрілу Одеської області вранці 22 серпня (t.me/odesacityofficial)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці в понеділок, 22 серпня, російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. З'явилися фото та відео з місця обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об’єднаний координаційний прес-центр сил оборони півдня України.

На кадрах можна побачити уламки ракет та наслідки їх попадання.

Як повідомлялося, окупанти завдали ракетного удару по Одеській області вранці 22 серпня. Ракета потрапила до об'єкту інфраструктури. Ракету повітряного базування Х-59 по регіону випустили з літака Су-35.

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Одеса