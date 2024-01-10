Утилизация новогодних елок: где и как сдать дерево в Киеве

Пункты приема новогодних деревьев работают с 4 января. Больше хвойных, по состоянию на 9 января, принесли жители Соломенского района столицы - более 100 деревьев.
По словам гендиректора "Киевзеленстроя" Юрия Бахмата, в прошлом году киевляне сдали на переработку 4000 новогодних деревьев.
"Для большего удобства и экономии времени горожан, коммунальные предприятия обустроили по несколько пунктов сбора в каждом районе. Всего - 44. Выбирайте, какой ближе к вашему дому и приносите новогоднее дерево на экологическую утилизацию, не выбрасывайте в мусорку", - заявил он.
Для утилизации принимают только живые деревья без декоративных украшений.
В этом году сдать елку на утилизацию можно по следующим адресам:
Голосеевский район
сквер по ул. Героев Мариуполя;
сквер Небесной сотни на ул. Заболотного;
КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г (пн-вс 08:00-20:00).
Дарницкий район
парк у озера Лебедино;
парк имени воинов-интернационалистов;
парк "Позняки";
КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А.
Деснянский район
парк "Молодежный";
парк с водными объектами по просп. Шухевича;
парк "Киото";
КП УЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26 (пн-вс 08:00-20:00).
Днепровский район
пересечение бульв. Русановского и бульв. Игоря Шамо;
парк у озера Тельбин;
парк у кинотеатра «Аврора»;
КП УЗН Днепровского района – просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс 08:00-20:00).
Оболонский район
парк на ул. Бережанской, 10-20;
парк у озера Иорданское;
КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс 07:00-20:00).
Печерский район
КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).
Подольский район
сквер по просп. Правды;
сквер на пл. Щекавицкой;
КП УЗН Подольского района – ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс 08:00 – 20:00).
Святошинский район
парк "Совки";
парк "Юность";
сквер на пересечении улиц Симиренко и Григоровича-Барского;
сквер по ул. Котельникова.
Соломенский район
сквер по ул. Сергея Берегового;
Соломенский ландшафтный парк;
парк "Орленок";
КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95-А (пн-вс 08:00-20:00).
Шевченковский район
парк "Радуга";
парк "Сырецкий";
пров. Бабий Яр, 6 (пн-вс 08:00-20:00);
КП УЗН Шевченковского района – просп. Берестейский, 82-А (пн-вс 08:00-20:00).