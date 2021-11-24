Коли влаштує лише перемога. "Шахтар" у матчі з "Інтером" спробує зачепитися за євровесну

Після чотирьох турів донеччани мають лише одне очко, здобуте в домашньому матчі з "Інтером" (0:0), і займають останнє місце в своєму квартеті. Водночас шанси пробитися навіть в плей-офф ЛЧ ще залишаються. Для цього необхідно вигравати обидва матчі і сподіватися на поразки "Шерифа" і "Інтера" в матчах з "Реалом".

Завдання не з легких, але в принципі здійсненна. Правда, напередодні вирішального матчу риторика наставника "гірників" Роберто Де Дзербі була не найнатхненніша.

"Матчі в Лізі чемпіонів дуже складні, Груповий етап складається всього з шести матчів, і останні матчі завжди вирішальні. Нам потрібно почати з того, щоб знову почати вигравати внутрішні українські трофеї, і потім провести Лігу чемпіонів краще, ніж цього року. Коли ми намагаємося грати вище наших можливостей - ми багато помиляємося. Але не хочу сказати, що завтра ми будемо жертвами. Ми спробуємо зробити те ж саме, що робили проти "Інтера" вдома, що робили в Мадриді, і спробуємо реалізувати свої шанси", - зазначив Де Дзербі.

На психологічному факторі також загострив увагу і кіпер донеччан Анатолій Трубін.

"Головне, щоб всі були готові ментально. Демонструвати свої найкращі якості при повному стадіоні - велика відповідальність, і як зможемо з нею впоратися, так і зіграємо", - поділився він.

Напередодні матчу "гірники" в дуже нервовому матчі лише на останніх хвилинах змогли дотиснути" Рух", який йде в нижній частині таблиці (2:0). До того ж загострення пристрастей був такий, що Де Дзербі навіть отримав червону картку. Зараз же в суперниках один з лідерів серії а - "нерадзуррі" йдуть на третьому місці, слідом за "Міланом" і "Наполі". Причому в останньому турі "Інтер" обіграв якраз клуб з Неаполя - 3:2.

До слова, коуч "інтеристів" Сімоне Індзагі порівняв перед матчем" Шахтар "саме з"Наполі".

"Думаю, з італійських команд "Шахтар" найбільше схожий на "Наполі", з яким ми тільки що зустрічалися, і "Сассуоло" - колишній клуб Де Дзербі. Обидві намагаються контролювати м'яч, щоб чинити тиск і знаходити ідеальні моменти для голів", - заявив Індзагі.

Склад

Італійський клуб відчуває певні кадрові проблеми. У матчі з "Наполі" через пошкодження були замінені Барелла і Корреа. Але наставник "Інтера" поки зазначив, що не розраховує через травми лише на де Врея і Санчеса. У "гірників" нових втрат немає, крім давно вибулих з ладу Мораеса і Траоре.

"Інтер": Ханданович - Шкрініар, Раноккія, Бастоні - Дарміан, Барелла, Брозович, Відаль, Перішіч - Джеко, Лаутаро Мартінес

"Шахтар": Трубін - Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі - Майкон, Степаненко - Тете, Алан Патрік, Соломон - Фернандо

Де дивитися

Поєдинок відбудеться о 19:45 в італійському Мілані. Транслюватися матч буде на платформі Megogo.