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"Застаріли років на 20": в Україні змінять шкільні програми інформатики

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні змінять шкільні програми з інформатики, оскільки вони застаріли на 20 років. Предмет повинен відповідати вмінням сучасних дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, Мінцифри і Міністерство освіти і науки (МОН) виступили з ініціативою оновлення шкільного предмета "Інформатика". Федоров додав, що вже створена робоча група, яка займеться оновленням навчальних програм.

"Предмет повинен відповідати вмінням сучасних дітей, а не віднімати у них інтерес до технологій через програму, яка застаріла років так на 20", - підкреслив міністр.

Він додав, що сучасні технології - важлива частина повсякденного життя і цифрова грамотність є життєво необхідною навичкою.

"Вчити правильно користуватися технологіями важливо з дитинства, зокрема, в школах на уроках інформатики", - резюмував Федоров.

Нагадаємо, в листопаді Мінцифри і громадське об'єднання "Розвиток IT освіти" підписали меморандум про партнерство і домовилися про взаємодію у розвитку IT-освіти в Україні.

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