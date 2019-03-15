Встановлено особу стрілка в мечеті Нової Зеландії

Стрілком виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант

Одним из стрелков, открывших огонь в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New Zealand Herald.

Полиция подтвердила, что в пятницу в двух мечетях города произошла стрельба.

По информации местных СМИ, в хде стрельбы погибли 27 человек, еще порядка 30 раненых были доставлены в больницы города. Полиция не подтверждает данные о погибших, однако призывает горожан не покидать свои дома без крайней необходимости.

Кроме того, все школы и государственные учреждения в городе закрыты.

Так, Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, назвала произошедшее актом насилия.

"Но, как я уже сказала, пожалуйста, оставайтесь дома. Мы потенциально все еще имеем дело с развивающейся ситуацией. Будьте уверены, полиция активно управляет ситуацией", - сказала она.

Отметим, полиция до сих пор официально не подтвердила число погибших и раненых.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в мечети города Крайстчерч на востоке Новой Зеландии.