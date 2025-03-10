Для успешной реинтеграции ветеранов следует пересмотреть для них условия программы "єОселя", - Шуляк

Это очевидная диспропорция, следствием которой является то, что по состоянию на начало марта 2025 года количество ветеранов, которые получили льготную ипотеку минимум в 20 раз ниже количества военных, которые смогли ею воспользоваться.

По ее словам, на уровне государства осуществляется много мероприятий, направленных на поддержку украинских ветеранов. В то же время, достаточно проблемным вопросом остается их жилищное обеспечение. В прошлом году для этого выделялись средства, но для эффективного решения этой проблемы нужны более решительные шаги со стороны правительства.

"В 2024 году на обеспечение жилищных потребностей украинских ветеранов было выделено 5 млрд гривен. Это, безусловно, хорошо, но полноценно это не решает проблему. Нужны решения на уровне правительства, которые сделают более доступными для них финансово-кредитные механизмы. В частности, программу льготной ипотеки "єОселя", - считает Шуляк.

Она отметила, что по состоянию на начало марта, украинским ветеранам было выдано 344 кредита по программе "єОселя", в то же время военнослужащим и силовикам суммарно 8498 кредитов. Одна из причин - различия в процентной ставке. Для военнослужащих кредиты "єОселя" предоставляются с процентной ставкой в 3%, зато для ветеранов - 7%.

Шуляк подчеркнула - несмотря на то, что среди ветеранов войны, которые хотят воспользоваться государственной программой льготной ипотеки "єОселя", много участников боевых действий, они должны платить вдвое большую процентную ставку, чем военнослужащие. Правительство должно как можно быстрее исправить такую диспропорцию, поскольку это будет способствовать качественной социальной реинтеграции наших защитников.

"Это очевидная диспропорция, возникшая из-за разных условий ипотеки для ветеранов и военнослужащих, хотя и первые, и вторые имеют боевой опыт. В частности, для военнослужащих процентная ставка вдвое ниже - они получают ипотеку под 3% годовых, а ветераны, как и ВПЛ - под 7%. Ветеранское сообщество имеет все основания требовать равных условий с военнослужащими", - подчеркнула Шуляк.

Она также отметила, что кроме снижения процентной ставки для ветеранов следует сделать для них ниже и первый взнос для жилья, приобретенного по программе "єОселя". Сейчас он составляет 15%, но это для большинства из них - неподъемная сумма.

"Это выяснилось во время публичных консультаций, которые мы проводили на тему совершенствования нашего жилищного законодательства. И ветераны, и ВПЛ указали, что хотели бы воспользоваться возможностями "єОселя", но из-за действующих условий для них это почти невозможно. Поэтому мы предоставили рекомендации правительству по снижению для этой категории граждан как процентной ставки, так и размера первого взноса. Надеемся, к ним прислушаются", - отметила Шуляк.

Парламентарий добавила, что у программы "єОселя" есть все шансы стать успешной государственной программой, которая вроде "єВідновлення" будет помогать украинцам решать свои жилищные вопросы. Но для этого нужны изменения в ее условиях.