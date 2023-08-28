Успешное движение ВСУ продолжается. Тарнавский рассказал о ситуации на южном фронте

По его словам, за последние сутки потери врага составили 293 человека:

безвозвратные - 50,

раненые - 243.

Кроме того, украинские военные уничтожили 25 единиц военной техники россиян. В частности:

один танк,

четыре ББМ,

девять артиллерийских систем и минометов,

один ПТРК,

один БПЛА,

девять единиц автомобильной техники.

Также Силы обороны уничтожили пять складов боеприпасов, один пункт управления и один контрольно-наблюдательный пункт россиян.

Наступление Украины

Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на юге и востоке Украины. Защитники продвигаются на флангах Бахмутского направления, где уже долгое время идут активные боевые действия.

Также ВСУ смогли продвинуться в Запорожской области и на западе Донецкой области, где освободили более 10 населенных пунктов.

При этом недавно ВСУ зашли в населенный пункт Роботино Запорожской области. Аналитики ISW считаются, что ВСУ приблизились к очередной линии обороны россиян в Запорожской области, а бойцы продвигаются через сложный участок оборонных позиций оккупантов.

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