Успешное движение ВСУ продолжается. Тарнавский рассказал о ситуации на южном фронте
Успешное движение Сил обороны на Таврическом направлении продолжается. Артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1218 огневых задач.
Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .
По его словам, за последние сутки потери врага составили 293 человека:
- безвозвратные - 50,
- раненые - 243.
Кроме того, украинские военные уничтожили 25 единиц военной техники россиян. В частности:
- один танк,
- четыре ББМ,
- девять артиллерийских систем и минометов,
- один ПТРК,
- один БПЛА,
- девять единиц автомобильной техники.
Также Силы обороны уничтожили пять складов боеприпасов, один пункт управления и один контрольно-наблюдательный пункт россиян.
Наступление Украины
Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на юге и востоке Украины. Защитники продвигаются на флангах Бахмутского направления, где уже долгое время идут активные боевые действия.
Также ВСУ смогли продвинуться в Запорожской области и на западе Донецкой области, где освободили более 10 населенных пунктов.
При этом недавно ВСУ зашли в населенный пункт Роботино Запорожской области. Аналитики ISW считаются, что ВСУ приблизились к очередной линии обороны россиян в Запорожской области, а бойцы продвигаются через сложный участок оборонных позиций оккупантов.
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