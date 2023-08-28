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Успешное движение ВСУ продолжается. Тарнавский рассказал о ситуации на южном фронте

Понедельник 28 августа 2023 22:59
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Успешное движение ВСУ продолжается. Тарнавский рассказал о ситуации на южном фронте Фото: ситуация на южном фронте (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Успешное движение Сил обороны на Таврическом направлении продолжается. Артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1218 огневых задач.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

По его словам, за последние сутки потери врага составили 293 человека:

  • безвозвратные - 50,
  • раненые - 243.

Кроме того, украинские военные уничтожили 25 единиц военной техники россиян. В частности:

  • один танк,
  • четыре ББМ,
  • девять артиллерийских систем и минометов,
  • один ПТРК,
  • один БПЛА,
  • девять единиц автомобильной техники.

Также Силы обороны уничтожили пять складов боеприпасов, один пункт управления и один контрольно-наблюдательный пункт россиян.

Наступление Украины

Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на юге и востоке Украины. Защитники продвигаются на флангах Бахмутского направления, где уже долгое время идут активные боевые действия.

Также ВСУ смогли продвинуться в Запорожской области и на западе Донецкой области, где освободили более 10 населенных пунктов.

При этом недавно ВСУ зашли в населенный пункт Роботино Запорожской области. Аналитики ISW считаются, что ВСУ приблизились к очередной линии обороны россиян в Запорожской области, а бойцы продвигаются через сложный участок оборонных позиций оккупантов.

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