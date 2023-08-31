Успехи Украины на поле боя повышают цену войны для Путина, - Bloomberg

Как отмечается в публикации, после нескольких недель ударов по укрепленным российским линиям фронта на оккупированных востоке и юге украинские силы, возможно, добились значительных прорывов, которые открывают перспективу более быстрого наступления.

Киев объявил, что войска прорвали первую линию укреплений на юго-востоке и стремятся расширить брешь, что является частью стратегии, направленной на разделение российских сил на две части путем продвижения к Азовскому морю и отрезания оккупированного Крыма. Кроме того, ВСУ продолжают наступление вокруг города Бахмут.

"Президент России Владимир Путин также сталкивается с усилением атак дронов на Москву и другие города, что подрывает его претензии на способность обеспечить безопасность страны в то время, как Украина принимает ответные меры за начатую им войну. Путину потенциально грозят президентские выборы в марте, когда города его страны подвергаются регулярным нападениям, а его войска отступают, отмечает Bloomberg.

При этом Украина знает, что победы помогают снизить усталость от войны среди союзников, от которых она зависит в плане вооружений. В то время как администрация Джо Байдена заявляет, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, между республиканскими претендентами, которые бросят ему вызов на пост президента в следующем году, разногласия гораздо сильнее, говорится в публикации.

Однако впереди еще много тяжелых боев, и российские войска по-прежнему хорошо окопались. Украина знает, что ей необходимо завоевать как можно больше территории, прежде чем местность станет труднопроходимой в преддверии второй зимы войны.

Как отмечает Bloomberg, первые ожидания в отношении контрнаступления были высокими после поставок оружия на миллиарды долларов, даже несмотря на то, что военные аналитики предупреждали о трудностях. Ему пока не хватает фейерверка эффектных прошлогодних побед в Харьковской области и Херсоне.

"Поскольку закаленные в боях украинские войска будут использовать свое преимущество, предстоящие недели помогут определить, можно ли считать это успехом", - говорится в публикации.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ на юге Украины началось в начале июня. С тех пор освобождены около десяти населенных пунктов. В последние дни были деоккупированы важные Урожайное и Работино.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, плотное минирование фронта затрудняет контрнаступление. "Мне военные докладывают такую тенденцию: мы постоянно движемся вперед. Да, понемногу, но направление правильное", - заявил президент.