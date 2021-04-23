Успішна співпраця Кличка і громади допомогла збільшити видатки на медицину і освіту, - Палатний

"Лікарі, вчителі, комунальники зараз на передовій. Вони рятують, вчать, підтримують комфортне життя міста. Міська влада не відсторонилася від людей в непростий час, а навпаки — посилює підтримку та допомогу. Внесено зміни до бюджету, щоби ці фахівці отримували вищі зарплати і доплати. Загалом Київ можна назвати національним кейсом партнерства влади і громади перед лицем складних викликів", - сказав Палатний.

Він нагадав, що напередодні Київрада консолідовано проголосувала за збільшення видаткової частини бюджету на 10 млрд грн.

Зокрема, на освіту додатково виділили 748 млн грн, охорону здоров’я - 790,5 млн грн, транспорт і дорожнє господарство - 5,5 млрд грн, ЖКГ - 1,5 млрд грн, соціальний захист киян - 262 млн грн, розвиток культури - 261 млн грн, на фізичну культуру і спорт - 123 млн грн.

Палатний переконаний, підтримка цих галузей у розпал пандемії свідчить про відповідальність і професійність влади.

"Якою б не була ситуація, команда Віталія Кличка робить все, аби допомогти вразливим категоріям киян впоратися. Я також окремо хочу акцентувати на збільшенні столицею фінансування таких важливих галузей як культура та спорт, які, на жаль, часто в нашій країні фінансуються за залишковим принципом", - підсумував Палатний.