Успіхи в боротьбі з подолання СНІДу під загрозою через коронавірус, - Ляшко
Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що успіхи в боротьбі з подолання СНІДу під загрозою через коронавірус. Фіксується суттєве зниження тестування ВІЛ-інфекції та вірусні гепатити.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.
"Успіхи в боротьбі з подолання СНІДу в цей момент знаходяться під загрозою через двохрічну безперервну кризу COVID-19", - заявив Ляшко.
За його словами, криза підриває функціонування послуг профілактики та лікування ВІЛ, шкільної освіти, програм із запобігання насильству та багатьох інших.
"Через пандемію COVID-19 ми бачимо суттєве зниження тестування ВІЛ-інфекції та вірусні гепатити. Це знижує рівень виявлення цих хвороб і відтерміновує доступ до лікування", - повідомив він.