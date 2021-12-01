Успехи в борьбе по преодолению СПИДа под угрозой из-за коронавируса, - Ляшко

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что успехи в борьбе по преодолению СПИДа под угрозой из-за коронавируса. Фиксируется существенное снижение тестирования ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг министра.

"Успехи в борьбе по преодолению СПИДа в этот момент находятся под угрозой из-за двухлетнего непрерывного кризиса COVID-19", - заявил Ляшко.

По его словам, кризис подрывает функционирование услуг профилактики и лечения ВИЧ, школьного образования, программ по предотвращению насилия и многих других.

"Из-за пандемии COVID-19 мы видим существенное снижение тестирования ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. Это снижает уровень выявления этих болезней и откладывает доступ к лечению", - сообщил он.