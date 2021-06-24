Послугу єМалятко вже можна отримати у понад 1500 точках доступу

Міністерство цифрової трансформації інформує, що кількість точок доступу, де можна отримати послугу єМалятко, зросла до понад 1500. Серед них понад 830 центрів надання адміністративних послуг.
"Кількість точок доступу, де можна отримати послугу єМалятко, зросла до понад 1500 - це 838 ЦНАПів (включно з ВРМ і терпідрозділами), 76 пологових, 587 відділів ДРАЦС. А послугу надають понад 5000 адміністраторів", - вказано у повідомленні.
Підкреслюється, що рік тому, щоб отримати всі необхідні послуги для малюка, батькам доводилось витрачати до 10 днів на відвідування різних держустанов. Сьогодні замовити до 9 послуг в одній можна за 15 хвилин.
У Мінцифри звернули увагу, що адміністратори обов'язково проходять навчання і лише після успішного тестування можуть надавати комплексну послугу єМалятко.
"79% заяв на отримання свідоцтва про народження в Україні подаються через єМалятко. Ми постійно працюємо над удосконаленням послуги. Протягом останніх чотирьох тижнів 100% батьків задоволені сервісом. Це найвищий показник якості надання держпослуг і результат роботи тисячі людей", - заявила замміністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.
Нагадаємо, на початку червня для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також Криму став доступний сервіс єМалятко. За його допомогою можна отримати українське свідоцтво про народження онлайн.
Як писало РБК-Україна, у липні 2020 року послуга "єМалятко" стала доступна в Центрах надання адміністративних послуг.