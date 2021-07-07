Послугами "РГК Метрологічний центр" скористалися 80 тисяч споживачів газу

За перший рік роботи послугами "РГК Метрологічний центр" скористалися близько 80 тисяч споживачів газу - підприємств, організацій та українських сімей. Партнерами центру стали європейські виробники газових лічильників, заводи з вироблення будівельних матеріалів, харчова промисловість, теплопостачальні та газові компанії, бюджетні організації, приватні підприємці з центральних, західних і східних областей України.

"РГК Метрологічний центр розпочав свою роботу з липня 2020 року, на базі АТ "Харківгаз". Це єдине в Східній Європі метрологічне підприємство, що працює як Smart Factory: обладнання кращих світових виробників виконує повний технологічний цикл повірки лічильників в автоматизованому режимі", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що передові технології центру дозволяють дистанційно контролювати кожен етап повірки засобів вимірювальної техніки, надавати логістичну підтримку процесам, забезпечити якість послуг на світовому рівні.

"Для повірки засобів вимірювальної техніки "РГК Метрологічний центр" використовує стенди відомих німецьких виробників Inotech і Hera. Незалежно від діаметра промислового лічильника, його повірки здійснюється за один день. Сьогодні наші клієнти - це підприємства та організації, які звикли цінувати свій час і кошти, тримати будь - яку ситуацію під особистим контролем, отримувати послуги найвищої якості", - зазначив начальник "РГК Метрологічний центр" Денис Французов.

Також в компанії розповіли, що протягом першого року існування, "РГК Метрологічний центр" організував близько десятка програм обміну досвідом для фахівців з різних регіонів України. Організував курси цільових навчань з отримання нових знань для своїх працівників, неодноразово здобув перемогу в тендерних торгах на послуги з повірки приладів обліку газу бюджетних та комунально-побутових організацій.

"Для Харківської області відкриття "РГК Метрологічний центр" дозволило майже в три рази збільшити потужність повірки побутових лічильників, забезпечити регіон новими робочими місцями", - йдеться в повідомленні.