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Вслед за Хэмилтоном. "Феррари" собралась переманить создателя чемпионского "Ред Булла"

Фото: Эдриан Ньюи завоевал 6 Кубков конструкторов для "Ред Булла" (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Итальянская конюшня Формулы-1 "Феррари" ведет переговоры о сотрудничестве с руководителем технического отдела команды "Ред Булл" Эдрианом Ньюи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

65-летний конструктор получил вариант переезда в Италию. Скудерия стремится привлечь британца перед сезоном-2025.

"Феррари" якобы продвинулась в переговорах с именитым инженером. Легендарная конюшня теперь получила два козыря для приглашения Ньюи. Британец неоднократно заявлял, что стремится поработать с гонщиком-соотечественником Льюисом Хэмилтоном и Скудерией. Титулованный пилот сядет за руль "Феррари" в 2025 году.

Потенциальный переход Ньюи в Скудерию позволит британцу оформить сотрудничество с третьим историческим грандом Формулы-1. Ранее он успешно работал с "Уильямсом" и "Маклареном". В структуре "Ред Булал" Ньюи оказался в 2006 году.

Кто такой Эдриан Ньюи

Уроженец Колчестера (графство Эссекс), один из самых успешных конструкторов в истории автоспорта. Окончил Университет Саутгемптона, получив степень с отличием в области аэронавтики.

В 1980 году попал в F1, где начал работать в команде Эмерсона Фиттипальди. В середине 80-х работал в заокеанской серии CART. Первый болид Формулы-1 сконструировал для команды "Марч" в 1988-м. Три года спустя перебрался в "Уильямс" и помог британской конюшне завоевать 4 титула (Мэнселл, Прост, Хилл, Вильнев). В 1997-2005 гг. работал в "Макларене", где дважды чемпионом стал Хаккинен (1998, 1999).

В "Ред Булл" перебрался в 2006 году. Завоевал с австрийской командой 6 Кубков конструкторов и 7 чемпионских титулов (Феттель – четыре, Ферстаппен – три). Одноклассником конструктора был знаменитый телеведущий Джереми Кларксон.

К слову, ранее Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии с первой стартовой позиции.

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FerrariФормула-1