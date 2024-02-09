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По всей Украине, кроме юга, ожидаются осадки. Предупреждают о гололеде: погода на завтра

Пятница 09 февраля 2024 14:40
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По всей Украине, кроме юга, ожидаются осадки. Предупреждают о гололеде: погода на завтра Фото: завтра, 10 февраля, по всей Украине, кроме юга, ожидаются осадки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 10 февраля, по всей территории Украины, кроме юга, ожидаются дожди и снег. Также предупреждают о гололедице на дорогах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно с прояснениями. Умеренный, в Карпатах и на Закарпатье значительный дождь; в северо-восточных, ночью и в Черкасской, Киевской и Житомирской областях снег и дождь, гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, на юге страны без осадков", - пишет пресс-служба.

Ветер ожидается южных направлений, 7-12 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от 0 до +8 ночью и от +7 до +14 днем;
  • на севере будет колебаться от -6 до 0 ночью и от 0 до +3 днем;
  • на юге будет колебаться от +4 до +8 ночью и от +10 до +14 днем;
  • на востоке будет колебаться от -2 до -4 ночью и от -1 до +5 днем.

По всей Украине, кроме юга, ожидаются осадки. Предупреждают о гололеде: погода на завтра

Фото: погода на 10 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Мокрый снег с переходом в дождь. Ночью и утром гололед. На дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ночью будет колебаться от +2 до -3, а днем от +1 до +6. В Киеве ночью от 0 до -2, а днем от +1 до +3.

Предупреждение о непогоде

Завтра ожидается:

  • в Карпатах и на Закарпатье значительный дождь;
  • в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, ночью и утром и в Житомирской, Киевской и Черкасской областях гололед, на дорогах гололедица.

По всей Украине, кроме юга, ожидаются осадки. Предупреждают о гололеде: погода на завтра

Фото: предупреждение о непогоде (facebook.com/UkrHMC)

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