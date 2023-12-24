По всей Украине мокрый снег и дожди, местами гололедица и порывы ветра: погода на завтра

"Облачно. Ночью в западных, северных и местами центральных областях, днем в Украине, мокрый снег с переходом в дождь", - пишет пресс-служба.

Кое-где на дорогах страны гололедица.

Отмечается, что ветер юго-западный с переходом на западный, 7-12 м/с, в западных областях, днем в Украине порывы 17-22 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от 0 до +4 ночью и от +9 до +12 днем;

на севере будет колебаться от -4 до -1 ночью и от +5 до +8 днем;

на юге будет колебаться от -1 до +1 ночью и от +7 до +11 днем;

на востоке будет колебаться от -5 до 0 ночью и от +1 до +4 днем.

Фото: погода на 25 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно, мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем порывы 17-22 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью от 0 до -5, а днем от +4 до +9. Тем временем в Киеве ночью -1 - -3, а днем +6 - +8.

"Днем 25 декабря порывы ветра 17-22 м/с. I уровень опасности", - предупредили в Укргидрометцентре.

Предупреждение о непогоде

"25 декабря в западных областях, днем в Украине порывы ветра 17-22 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. I уровень опасности желтый", - пишет гидрометцентр.

Фото: предупреждение о непогоде (meteo.gov.ua)