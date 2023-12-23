ua en ru
Сб, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На всей территории Украины ожидается снег, местами гололедица: погода на завтра

Суббота 23 декабря 2023 16:06
UA EN RU
На всей территории Украины ожидается снег, местами гололедица: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 24 декабря, на всей территории Украины ожидается небольшой снег. На юге страны также возможен дождь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Облачно с прояснениями, в Украине местами небольшой, на Закарпатье и Прикарпатье умеренный снег, днем в южной части с дождем", - пишет пресс-служба.

Кое-где на дорогах страны гололедица.

Отмечается, что ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с.
Температура:

  • на западе будет колебаться от -4 до -1 ночью и от 0 до +2 днем;
  • на севере будет колебаться от -4 до -1 ночью и от 0 до +1 днем;
  • на юге будет колебаться от -4 до +1 ночью и от +0 до +5 днем;
  • на востоке будет колебаться от -4 до -1 ночью и от -1 до +1 днем.

На всей территории Украины ожидается снег, местами гололедица: погода на завтра

Фото: погода на 24 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно, местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывистый", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью -1 - -6, а днем от -2 до +3. Тем временем в Киеве - ночью -2 - -4, а днем около 0.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Уничтожены танки, пол тысячи россиян и не только. Какая ситуация на Таврическом направлении
Уничтожены танки, пол тысячи россиян и не только. Какая ситуация на Таврическом направлении
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ