На всей территории Украины ожидается снег, местами гололедица: погода на завтра

Завтра, 24 декабря, на всей территории Украины ожидается небольшой снег. На юге страны также возможен дождь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Облачно с прояснениями, в Украине местами небольшой, на Закарпатье и Прикарпатье умеренный снег, днем в южной части с дождем", - пишет пресс-служба.

Кое-где на дорогах страны гололедица.

Отмечается, что ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от -4 до -1 ночью и от 0 до +2 днем;

на севере будет колебаться от -4 до -1 ночью и от 0 до +1 днем;

на юге будет колебаться от -4 до +1 ночью и от +0 до +5 днем;

на востоке будет колебаться от -4 до -1 ночью и от -1 до +1 днем.

Фото: погода на 24 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно, местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывистый", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью -1 - -6, а днем от -2 до +3. Тем временем в Киеве - ночью -2 - -4, а днем около 0.