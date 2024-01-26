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По всей стране ожидается мокрый снег, предупреждают об гололедице: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 27 января, во всех областях ожидается мокрый снег, местами с дождем. Также предупреждают об гололедице на дорогах, кроме юга.

"Облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег, днем на юге страны с дождем, в западных областях умеренный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах, кроме юга, местами гололедица", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура:

  • на западе будет колебаться от -1 до -4 ночью и от -1 до +5 днем;
  • на севере будет колебаться от -1 до +1 ночью и от -1 до +1 днем;
  • на юге будет колебаться от -1 до +2 ночью и от +3 до +5 днем;
  • на востоке будет колебаться от -1 до +1 ночью и от -1 до +2 днем.

Фото: погода на 27 января (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области в течение суток от -3 до +2, а в Киеве около 0. 

Снеголавинная ситуация

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), ожидается 26-28 января - на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Также умеренная снеголавинная опасность ожидается 26-28 января - на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

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