По всей стране ожидается мокрый снег, предупреждают об гололедице: погода на завтра

Завтра, 27 января, во всех областях ожидается мокрый снег, местами с дождем. Также предупреждают об гололедице на дорогах, кроме юга.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег, днем на юге страны с дождем, в западных областях умеренный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах, кроме юга, местами гололедица", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 27 января (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области в течение суток от -3 до +2, а в Киеве около 0.
Снеголавинная ситуация
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), ожидается 26-28 января - на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
Также умеренная снеголавинная опасность ожидается 26-28 января - на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
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