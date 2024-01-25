По всей стране мокрый снег, местами гололедица и сильный ветер: погода на завтра

Завтра, 26 января, на всей территории Украины ожидается мокрый снег. Предупреждают об гололедице на дорогах и сильных порывах ветра в отдельных областях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь, на западе страны местами налипание мокрого снега, в юго-восточной части местами гололед. На дорогах, кроме юга, местами гололедица", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных, Одесской, местами в Винницкой и Житомирской областях порывы 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 26 января (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области в течение суток от -2 до +3, а в Киеве от 0 до +2.
Снеголавинная ситуация
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), ожидается 25-26 января - на высокогорье Ивано-Франковской области.
Также умеренная снеголавинная опасность ожидается 25-26 января - на высокогорье Закарпатской области.
Опасные метеорологические явления в Украине
26 января в западных и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах метель.
Фото: опасные метеорологические явления в Украине (meteo.gov.ua)
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