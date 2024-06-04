Всем украинцам придется менять водительские права? Какие изменения готовит Рада

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Зачем готовят изменения

Законопроект предлагает имплементировать некоторые нормы Европейского союза в украинское законодательство. Разработан в рамках плана мер по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Документ призван гармонизировать категории транспортных средств, а также нормировать минимальный и максимальный возраст допуска к управлению определенными категориями транспорта, говорится в пояснительной записке.

Гармонизация категорий обусловила необходимость дополнить закон "О дорожном движении". Новые правила также будут касаться срока действия водительского удостоверения, приостановления, восстановления прав, обмена и признания их недействительными.

Законопроект также предусматривает, что права, оформленные до вступления нового закона в силу, действуют до окончания срока, но не позднее 19 января 2033 года, и не подлежат обязательному обмену, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Новая категория в правах

Законопроект вводит новую категорию AM для мопедов (двух- или трехколесных), максимальная скорость которых не превышает 45 км/ч. При этом объем двигателя не должен превышать 50 см3, для мопедов с электродвигателем - максимальная мощность не больше 4 кВт.

К этой категории относятся легкие квадроциклы - четырехколесные транспортные средства, масса которых не превышает 350 кг, максимальна скорость не превышает 45 км/ч, рабочий объем двигателя до 50 см3 (мощность не более 4 кВт для электродвигателя).

Отметим, на сегодня мопеды и мотороллеры относятся к категории А1, а трициклы и квадроциклы - к B1.

Соответственно, уточняются и некоторые другие категории. А1 - мотоциклы с коляской или без, с максимальной скоростью выше 45 км/ч и/или объемом двигателя больше 50 см3, но не больше 125 см3, мощность которых не превышает 11 кВт. Сюда же относятся трициклы, которые независимо от установки имеют мощность до 15 кВт.

А2 - мотоциклы с коляской или без, максимальная скорость выше 45 км/ч и/или объем двигателя превышает 50 см3, мощность превышает 11 кВт, но не превышает 35 кВт.

А - мотоциклы с коляской или без, максимальная скорость превышает 45 км/ч в час и/или объем двигателя превышает 50 см3, мощность превышает 35 кВт. Сюда же относятся трициклы с мощностью выше 15 кВт.

В1 - квадроциклы с массой не выше 400 кг (550 кг для грузовых) без учета массы аккумуляторных батарей при использовании электродвигателя. Мощность силовой установки не зависимо от типа не выше 15 кВт.

Другие категории остаются прежними.

Какие права будут выдаваться и с какого возраста

Управлять транспортными средствами может лицо, которое имеет водительские права соответствующе категории. При условии, что права не приостановлены.

Возрастные правила:

АМ, А1 - с 16 лет

А2, В1, В, ВE, С1, С1Е - с 18 лет

А - с 20 лет (с навыками управления А2 не менее 2 лет) или с 24 лет (без требования о навыках)

А (трициклы) - с 21 года

С, СЕ - с 21 года или с 18 лет (при наличии документа о профессиональной компетентности для перевозки грузов или о профессиональном образовании)

D1, D1E, Тm (трамвай), Tb (троллейбус) - с 21 года

D, DE - с 24 лет или 21 года (при наличии документа о профессиональной компетентности для перевозки грузов или о профессиональном образовании)

Военнослужащим, полицейским, рядовым и другим лицам из состава службы гражданской защиты права на категорию С могут быть предоставлены при достижении 18 лет, на категорию D - 21 года.

Водительские удостоверения, выданные для категорий А1, А2 и А, подтверждают право на управление AM. Для категории A2 - на управление А1. Для категорий A, B, C, D подтверждают право на управление A1, A2, B1, C1, D1.

Если практический экзамен сдается на транспортном средстве с автоматической коробкой передач, информация об этом отмечается в правах. Водительское удостоверение с такой информацией дает право на управление транспортными средствами категорий А1, А2, А, B, BE, В1, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E только с автоматической коробкой.

Как меняются сроки действия

Срок действия водительских прав будет составлять:

АМ, А1, А2, А, В1, В и ВЕ - 10 лет

С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ, Тb и Tm - 5 лет

Срок действия водительских прав на категории АМ, А1, А2, А, В1, В, С1, С, выданных впервые, ограничен двумя годами.

Действие прав прекращается спустя два года (для выданных впервые); если права выдавались на основании поддельных документов. Информация о необходимости сдать удостоверение направляется в течение 15 рабочих дней заказным письмом.

Недействительные права, кроме тех, срок действия которых истек, полиция изымает и отправляет в территориальный орган МВД.

Водительское удостоверение считается недействительным: если истек срок действия, если потеряно или уничтожено, если выданы права другого государства, если человек не явился за правами, выданными впервые, или не обменял в течение 1 года со дня возникновения оснований для обмена.

Когда нужно будет обменять права

Законопроект предусматривает, что в случае окончания срока действия удостоверений водители должны будут обменять их. То есть по истечению 5 или 10 лет в зависимости от категории.

Обмен прав, выданных впервые, осуществляется через два года без сдачи экзаменов при условии, что человек не совершил более 2 административных нарушений Правил дорожного движения. Если нарушений три и больше - нужна повторная сдача теории и практики.

Если человек в течение года со дня истечения срока действия не обменял права, обмен проводится только после сдачи теоретического и практического экзаменов в территориальном органе МВД.

Обязательным условием обмена является подтверждение отсутствия медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами соответствующих категорий, оформленное не раньше чем за 3 месяца до дня обмена.

Отметим, на сегодня у многих водителей действуют бессрочные права или документы на 30 лет.

Среди прочего документ предусматривает проверку физического и психологического состояния. Вид и периодичность будет зависеть от категории прав. Тем, кого много раз штрафовали за нарушения ПДД, придется заново сдавать экзамены.

Права, выданные до вступления закона в силу, будут действительны до 19 января 2033 года, после чего их нужно обменять.

На какой стадии законопроект

Законопроект №8082 зарегистрировали еще в сентябре 2022 года. Профильный комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал его в ноябре.

Законопроект включили в повестку дня в феврале 2023 года. С тех пор он ожидает рассмотрения в сессионном зале. Когда его вынесут на голосование, пока неизвестно.