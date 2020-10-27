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Трамп переконаний, що в Карабасі дотримуються перемир'я

Вашингтон, Вівторок 27 жовтня 2020 00:44
Трамп переконаний, що в Карабасі дотримуються перемир'я
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я в Нагірному Карабасі зберігається. Вірменія та Азербайджан, які є сторонами конфлікту, дотримуються режиму припинення вогню.

Про це заявив Трамп під час прес-конференції в Білому домі.

На питання про обстановку в Нагірному Карабасі після досягнення перемир'я за посередництва США, Трамп сказав, що його дотримуються.

"Тримається (перемир'я, - ред.). Режиму припинення вогню дотримуються", - сказав Трамп.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про те, що в черговий раз не вийшло зберегти режим припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Водночас, Міністерство оборони Азербайджану повідомило про порушення перемир'я з боку Вірменії.

Нагадаємо, з ранку 26 жовтня у Нагірному Карабасі набрало чинності третє перемир'я. Про це Азербайджан і Вірменія домовилися під час переговорів у США. При цьому 29 жовтня мінська група ОБСЄ з врегулювання конфлікту в Карабаху проведе зустріч.

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