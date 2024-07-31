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Усик откровенно назвал следующего доминатора в хевивейте

Среда 31 июля 2024 10:44
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Усик откровенно назвал следующего доминатора в хевивейте Фото: Мозес Итаума собрал хорошие отзывы старших коллег (thesun.co.uk)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям большинства организаций Александр Усик поделился мнениями по поводу будущего дивизиона.

Об этом заявил топ-промоутер Фрэнк Уоррен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на International Boxing News.

Украинец выбрал боксера, который вскоре будет доминировать в хевивейте. Он якобы в восторге от британца Мозеса Итаумы.

"Александр Красюк и Александр Усик сидели и видели Итауму в действии. Оба параллельно сказали, что Итаума – будущее супертяжелого дивизиона", – рассказал Уоррен.

Итак, украинский чемпион разделил мнение своего главного соперника – Тайсона Фьюри. Британский боксер недавно тоже назвал соотечественника будущим хевивейта "на все 100%". Итаума находился в тренировочном лагере "Цыганского Короля" во время подготовки к поединку с Усиком.

Кто такой Мозес Итаума

Уроженец словацкого Кежмарока, в детстве с матерью-словачкой и отцом-нигерийцем переехал в графство Кент. На профессиональном уровне дебютировал в январе 2023 года.

В профи-ринг перешел после непобедимой карьеры любителя (24 победы). С тех пор провел 10 поединков, в которых одержал 10 побед (8 – нокаутом). В мае 2024-го завоевал вакантный титул WBO Inter-Continental в сверхтяжелом весе. В июле нокаутировал поляка Ваха и защитил чемпионский пояс.

Старший брат – Кароль Итаума. Он соревнуется в полутяжелом весе с рекордом 12 побед, 1 поражение.

К слову, ранее вспомнили самые важные победы Усика на профессиональном уровне.

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