Усик лучший, Богачук в топ-3: рейтинг боев 2024 года (видео)
Британский спортивный стриминговый сервис DAZN составил рейтинг десяти лучших поединков 2024 года в профессиональном боксе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал DAZN.
Первое место досталось противостоянию украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. Речь идет о встрече в мае, когда на ринге в аравийском Эр-Рияде определяли абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
В нем украинец победил раздельным решением судей. Два из трех представителей боксерской Фемиды отдали предпочтение Усику - 115:112, 114:113. Еще один проголосовал за британца - 114:113. В итоге Усик стал первым абсолютом супертяжелого веса в эпоху четырех поясов.
Третье место занял поединок украинского боксера первого среднего веса Сергея Богачука и временного чемпиона WBC Вирджила Ортиса из США. Это была настоящая заруба: соперники нанесли друг другу 1579 ударов. Украинец дважды отправлял американца в нокдаун - в первом и восьмом раундах.
Однако по итогам 12-ти раундов судьи приняли очень противоречивое решение, отдав победу Ортису. Один из рефери на своих судейских записках зафиксировал ничью - 113:113. Двое других стали на сторону американца, дав одинаковый результат - 114:112.
Топ-10 боев 2024 года по версии DAZN:
- Тайсон Фьюри - Александр Усик - супертяжелый вес
- Артур Бетербиев - Дмитрий Бивол - полутяжелый
- Вирджил Ортис - Сергей Богачук - первый средний
- Девин Хейни - Райан Гарсия - первый полусредний
- Льюис Крокер - Конан Уокер - полусредний
- Лиам Парро - Субриэль Матиас - первый полусредний
- Даниэль Дюбуа - Филип Хргович - супертяжелый
- Джо Кордина - Энтони Какаче - второй полулегкий
- Джей Опетая - Маирис Бриедис - первый тяжелый
- Хайме Мунгия - Джон Райдер - второй средний
Ранее компания Top Rank Boxing представила свою версию лучших нокаутов 2024 года.
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