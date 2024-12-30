Усик лучший, Богачук в топ-3: рейтинг боев 2024 года (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал DAZN .

Первое место досталось противостоянию украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. Речь идет о встрече в мае, когда на ринге в аравийском Эр-Рияде определяли абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В нем украинец победил раздельным решением судей. Два из трех представителей боксерской Фемиды отдали предпочтение Усику - 115:112, 114:113. Еще один проголосовал за британца - 114:113. В итоге Усик стал первым абсолютом супертяжелого веса в эпоху четырех поясов.

Третье место занял поединок украинского боксера первого среднего веса Сергея Богачука и временного чемпиона WBC Вирджила Ортиса из США. Это была настоящая заруба: соперники нанесли друг другу 1579 ударов. Украинец дважды отправлял американца в нокдаун - в первом и восьмом раундах.

Однако по итогам 12-ти раундов судьи приняли очень противоречивое решение, отдав победу Ортису. Один из рефери на своих судейских записках зафиксировал ничью - 113:113. Двое других стали на сторону американца, дав одинаковый результат - 114:112.

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