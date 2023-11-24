Усик – Фьюри. Жертва обоих чемпионов сделал смелый прогноз на бой

Бывший претендент на чемпионский пояс в хевивейте Дерек Чисора назвал фаворита грядущего противостояния украинца Александра Усика и британского боксера Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.

Бой Усик-Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Я бы поставил на Фьюри, что он победит Усика. Но если это тот самый Фьюри, боксировавший с Фрэнсисом Нганну, то я не думаю, что ему это удастся. Если вы деретесь в Саудовской Аравии, то должны быть на всех мероприятиях – ужинах, встречах, пресс-конференциях – множеством отвлекающих факторов", – рассказал Чисора.

По его словам, фактически впервые боксер оказывается наедине с собой в момент выхода в ринг. Попытки изолироваться ранее для самостоятельной работы на Ближнем Востоке расценивают как неуважение к местной культуре. В то же время британец по прозвищу "Война" раскрыл действенную тактику противостояния Усику.

"Когда бьешься с Усиком в ринге, и он начинает работать руками вверх и вниз, а ты начинаешь повторять за ним, то имеешь проблемы. Что надо сделать – просто ударить его, когда он дергает руками. Он очень хороший, потрясающий боец. И он одолеет тебя, если ты предоставишь возможность быть этим невероятным бойцом", – резюмировал Чисора.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса. Холифилда имел такой титул в 1990-1992 гг.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.