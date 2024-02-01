Усик – Фьюри. Украинец красноречиво опроверг преимущество соперника в габаритах
Украинский боксер Александр Усик перед очным поединком с Тайсоном Фьюри подверг сомнению утверждение, что британец будет фаворитом боя из-за большого роста и веса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring.
Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.
37-летний украинец заявил, что разница в габаритах с "Цыганским Королем" не заставит его беспокоиться. Усик напомнил, что и он сам, и боксерский мир стремился к проведению этого поединка. Для чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO сочетание этих факторов стали мотивацией сражаться за победу.
"Мне не нужно быть тяжелым, чтобы побить Тайсона: нужно быть быстрым и ловким. В лесу ты никогда не встретишь толстого волка", – заявил Усик, комментируя преимущество Фьюри в габаритах.
Что известно о бое Усик – Фьюри
Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.
Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.
Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.
К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.
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