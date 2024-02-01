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Усик – Фьюри. Украинец назвал мировоззренческое преимущество перед поединком

Эр-Рияд, Четверг 01 февраля 2024 11:48
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Усик – Фьюри. Украинец назвал мировоззренческое преимущество перед поединком Фото: Александр Усик посвятил битву чемпионов украинскому народу (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Александр Усик перед боем за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте против британца Тайсона Фьюри наметил показательную разницу в мотивации претендентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Украинец кратко описал персональный график каждое утро. По словам Усика, он просыпается в 5 часов, чтобы идти на пробежку. Первые же мысли чемпиона посвящены родине и родному народу.

"Я думаю о наших людях, сражающихся на передовой, и о жертвах, на которые они идут ради меня и моей семьи. После боя я возвращаюсь в Украину. Я люблю своих людей и хочу подарить им радость победы. Я бьюсь за всю нацию. Тайсон Фьюри – за себя", – заявил Усик.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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