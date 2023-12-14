Усик – Фьюри. Бывший чемпион "записался" в команду украинца

Экс-обладатель чемпионских поясов в хевивейте Энтони Джошуа поддержал украинского боксера Александра Усика в предстоящем поединке против британца Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TNT Sports Boxing .

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Я в команде Усика. Фьюри говорил обо мне много плохого, а я никогда не буду поддерживать кого-то, кто меня не уважает. Это сделало бы меня безумным, а я довольно уравновешен. Я буду за человека, который проявил уважение ко мне" , – рассказал Джошуа.

Британец дважды выходил в ринг против Усика. В сентябре 2021 года украинский боксер победил Джошуа по очкам и отобрал титулы WBA, WBO, IBF, IBO. Бой-реванш следующим летом снова выиграл Усик – раздельным решением судей. О поединке против соотечественника Фьюри британский боксер так и не договорился.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.