Усик – Фьюри. Экс-чемпион мира не верит в новую дату поединка

Бывший чемпион во второй средней весовой категории Джордж Гроувз выразил сомнения в новых сроках проведения боя между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News 24 .

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Вы думаете, что он состоится в мае? Я – нет. Когда этот поединок назначили, то я подумал: "Я не считаю, что это сражение состоится". После поединка с Нганну я подумал, что нет никакого шанса, что следующим соперником Фьюри будет Усик. Тогда они говорили, что это произойдет 23 декабря, а затем быстро анонсировали бой на февраль", – вспомнил Гроувз.

Британец также оценил повреждения Фьюри, из-за которых февральский поединок был отменен. Он предположил, что его соотечественник получил травму раньше. Версия с повреждением во время спарринга, по мнению Гроувза, выглядит натянутой.

"Ты иногда получаешь крошечные синяки и порезы, но они даже не кровоточат. Я считаю, что у него шрамы на глазах и ранее были сильные порезы. Получить рассечение такой силы в спарринге – неудача, поскольку это не тот порез, с которым быстро справишься" , – резюмировал боксер на пенсии.

Что случилось с Тайсоном Фьюри

В пятницу вечером стало известно о серьезной травме британца. В сети появились фотографии рассечения "Цыганского Короля", а промоутерская компания Queensberry Promotions заявила о невозможности проведения боя 17 февраля.

Впоследствии Фьюри сделал официальное заявление о травме. Он попросил прощения у всех причастных к организации боя и болельщиков, а также пообещал работать над скорейшим возвращением в ринг.

Команда Усика сдержанно отреагировала на травму соперника. Окружение украинца предположило экстренную организацию титульного боя для своего клиента, но впоследствии аравийский функционер Турки Аль-Аш-Шейх анонсировал бой на 18 мая. Если любой из боксеров откажется от новой даты, то заплатит 10 млн долларов другому.