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Усик – Фьюри. Дважды жертва украинца назвал главное преимущество перед британцем

Эр-Рияд, Пятница 05 января 2024 12:29
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Усик – Фьюри. Дважды жертва украинца назвал главное преимущество перед британцем Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри выйдут в ринг 17 февраля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Британский боксер Энтони Джошуа раскрыл секретное оружие Александра Усика в преддверии поединка за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте против Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Я дрался с Усиком. Считаю, что он феноменальный боец, окруженный великолепной командой. Ты хорош до той степени, насколько прекрасна твоя команда, а вокруг него отличные специалисты. После встречи с ним в ринге и анализа, я до сих пор наблюдаю за ним. Думаю, именно он сможет победить", – рассказал Джошуа.

Британец дважды боксировал с Усиком за чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO. По итогам первого поединка Джошуа потерял все титулы, проиграв по очкам. В бою-реванше он уступил украинцу при раздельном решении судей.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.

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