Усик – Фьюри. Битва чемпионов получила яркий постер в стиле хита Голливуда

Организаторы боя за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри опубликовали новую афишу поединка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост K2 Promotions в Facebook .

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Новый плакат обыграл стремление обоих бойцов стать лучшим в мире. Усик и Фьюри изображены в роли корсаров. Автор постера, по-видимому, вдохновлялся серией фильмов "Пираты Карибского моря", нотки которой четко прослеживаются в новом варианте афиши.

Поединок украинского чемпиона против обладателя пояса WBC станет главным событием большого вечера бокса. Разогреть публику перед шоу Усика и Фьюри постараются бойцы меньшего калибра. Большая часть боев подтверждена, а самым рейтинговым из них станет противостояние Опетая – Бриедис.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.