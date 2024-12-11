Усик – Фьюри 2: 114 млн гонорара и другие интересные детали о финансах предстоящего боя

Как известно, ранее в медиа появилась информация о рекордном гонораре, который заработает Александр Усик за бой реванш с Тайсоном Фьюри. По информации The Sportster, общий гонорар реванша Усик – Фьюри составит 190 млн долларов. Причем, эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу победителя первого поединка.

Таким образом, гонорар Усика составит 114 млн долларов, а Фьюри – 76 млн долларов.

Куда Усик израсходует эти деньги? Собеседники из команды чемпиона не подтверждают информацию о сумме гонорара, ссылаясь на конфиденциальность контракта, но говорят о двух направлениях, куда пойдет хотя бы часть доходов украинца.

Первый – помощь ВСУ, на которую Усик выделяет значительные средства – как через собственную Usyk Foundation, так и напрямую отдельным воинским частям, хотя принципиально делает это непублично.

Второй – финансирование собственного стартапа. Уже два года усики с командой развивают Ready To Fight – web3 социальную сеть для боксеров и фанатов. Чемпион надеется, что этот проект сменит бокс, откроет двери для талантливых спортсменов со всего мира, а фанам даст возможность влиять на принятие решений в индустрии.

Для украинца Ready To Fight. – это амбиция оставить длительный след в боксе, а также остаться в индустрии даже после окончания активной спортивной карьеры.

Усик уже убедил к участию в проекте многих звезд бокса, его логотип все чаще можно увидеть и в современной столице этого спорта – Эр Рияди.

Сеть включает в себя собственную блокчейн инфраструктуру, а также собственное платежное средство – токен RTF, свободно торгующийся на нескольких криптобиржах. Именно в расширение функциональности, а значит, и стоимости токена будут в первую очередь инвестироваться деньги. момента появления информации о размере гонораров его курс на биржах вырос втрое.

Что известно о бое Усика и Фьюри

Напомним, бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе в Украине в ночь с 21 на 22 декабря покажет MEGOGO.

В главном бою андеркарда украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук выйдет в ринг против узбекистанского экс-чемпиона мира по версии WBA Исраила Мадримова.

Также в рамках вечера боя ожидается еще два поединка с участием украинцев: Даниэль Лапин будет противостоять французу Дилану Колину в бою за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental, а украинский чемпион WBC International в сверхтяжелом весе Андрей Новицкий встретится в ринге с Эдгаром Рамиресом.