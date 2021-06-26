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Усик битиметься з Джошуа 25 вересня в Лондоні

Автор: Роман Тверденко

Бій між Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і Олександром Усиком (18-0, 13 КО) пройде в Лондоні 25 вересня. Вечір боксу, швидше за все, пройде на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем".

Дату бою підтвердив промоутер Еддін Хірн, повідомляє Sky Sports.

У бою Джошуа-Усик на кону будуть чемпіонські титули в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO. Сам Усик є обов'язковим претендентом на титульний бій WBO.

Про бій Джошуа-Усик говорилося як про Дрім-матч з моменту заходу українського боксера в суперважкий дивізіон. Спочатку очікувалося, що в цьому році Джошуа проведе бій з Тайсоном Ф'юрі і вечір боксу з цим мейн-івентом планувався на 14 серпня в Саудівській Аравії. Однак ф'юрі і Джошуа не погодили контракт і WBO зобов'язало Ентоні битися з Усиком.

Відзначимо, що Усик провів у суперважкому дивізіоні тільки два бої. У першому він по здачі переміг Чазза Візерспуна, а пізніше, в жовтні 2020 року за очками здолав Дерека Чісору і взяв титул інтерконтинетального чемпіона за версією WBO.

Джошуа в грудні 2020 року захистив свої чемпіонські титули в бою з болгарином Кубратом Пулєвим.

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Бокс