Усик битиметься з Джошуа 25 вересня в Лондоні

У бою Джошуа-Усик на кону будуть чемпіонські титули в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO. Сам Усик є обов'язковим претендентом на титульний бій WBO.

Про бій Джошуа-Усик говорилося як про Дрім-матч з моменту заходу українського боксера в суперважкий дивізіон. Спочатку очікувалося, що в цьому році Джошуа проведе бій з Тайсоном Ф'юрі і вечір боксу з цим мейн-івентом планувався на 14 серпня в Саудівській Аравії. Однак ф'юрі і Джошуа не погодили контракт і WBO зобов'язало Ентоні битися з Усиком.

Відзначимо, що Усик провів у суперважкому дивізіоні тільки два бої. У першому він по здачі переміг Чазза Візерспуна, а пізніше, в жовтні 2020 року за очками здолав Дерека Чісору і взяв титул інтерконтинетального чемпіона за версією WBO.

Джошуа в грудні 2020 року захистив свої чемпіонські титули в бою з болгарином Кубратом Пулєвим.