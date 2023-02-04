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Все военные объекты на территории России - законные цели, - Вениславский

Фото: Федор Вениславский, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Некоторые эксперты полагают, что Украина не должна бить по территории России. Однако все военные объекты являются законными целями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова члена комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в интервью Bild.

"У некоторых западных экспертов есть мнение, что Украина должна взять на себя обязательство, что она не будет использовать свои военные технологии на территории Российской Федерации. Эта идея пришла из параллельного мира", - заявил Вениславский.

По словам Вениславского, Россия продолжает атаковать мирные украинские города со своей территории и территории Беларуси. Он добавил, что места, где Россия, например, хранит свои ракеты, являются легитимными военными объектами.

"Все военные объекты, с которых ведется война против Украины, являются легитимными военными целями", - добавил Вениславский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал угрожать "ядеркой" после заявлений о передаче Украине дальнобойных ракет.

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